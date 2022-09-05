Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой

Музыкант Сергей Шнуров высказался по поводу возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. По его мнению, она может делать все, что хочет. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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«Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?» - заявил Шнуров.

Он также добавил, что свободу перемещений никто не отменял и певица может жить там, где захочет. Музыкант также добавил, что рад тому, что Пугачева вернулась.