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5 сентября

Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой

Музыкант Сергей Шнуров высказался по поводу возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. По его мнению, она может делать все, что хочет. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?» - заявил Шнуров.

Он также добавил, что свободу перемещений никто не отменял и певица может жить там, где захочет. Музыкант также добавил, что рад тому, что Пугачева вернулась.

Напомним, Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа. 1 сентября она отвела детей Лизу и Гарри в школу. За свое недолгое пребывание на родине она уже успела побывать на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачева, а также посетить могилу своей матери. Сейчас певица находится в своем имении в Подмосковье.

Общество,Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Сергей Шнуров,Михаил Горбачев,
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