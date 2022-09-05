Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой

Музыкант Сергей Шнуров высказался по поводу возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. По его мнению, она может делать все, что хочет. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?» - заявил Шнуров.
Он также добавил, что свободу перемещений никто не отменял и певица может жить там, где захочет. Музыкант также добавил, что рад тому, что Пугачева вернулась.
Напомним, Алла Пугачева вернулась в Россию в конце августа. 1 сентября она отвела детей Лизу и Гарри в школу. За свое недолгое пребывание на родине она уже успела побывать на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачева, а также посетить могилу своей матери. Сейчас певица находится в своем имении в Подмосковье.