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1 час назад

Из эфира "Встречи выпускников КВН" вырезали шутку о Владимире Соловьеве

Газета.Ruиещё 1

15 июля в Екатеринбурге состоялась "Встреча выпускников КВН", однако из эфира Первого канала вырезали шутку в адрес телеведущего Владимира Соловьева, пишет URA.ru.

Из эфира Первого канала вырезали шутку о Соловьеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время конкурса "Импровизация", для участия в котором приглашали членов жюри, на сцену поднялся член команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков. В роли бабушки комик сидел на скамейке и приговаривал: "Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?".

На этот вопрос ответил член команды "Сборной Снежногорска" в костюме среднего пальца.

"Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать", - заявил юморист.

Зал отреагировал на шутку бурными аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что "после такого успеха никто больше пытаться не будет". Однако в эфирной версии программы сцену урезали до двух шуток, при этом ни в одной из них не упоминалось о Соловьеве.

Общество,Андрей Рожков,Валдис Пельш,Владимир Соловьев,Первый канал,
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