Из эфира Первого канала вырезали шутку о Соловьеве

15 июля в Екатеринбурге состоялась "Встреча выпускников КВН", однако из эфира Первого канала вырезали шутку в адрес телеведущего Владимира Соловьева, пишет URA.ru.
Во время конкурса "Импровизация", для участия в котором приглашали членов жюри, на сцену поднялся член команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков. В роли бабушки комик сидел на скамейке и приговаривал: "Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?".
На этот вопрос ответил член команды "Сборной Снежногорска" в костюме среднего пальца.
"Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать", - заявил юморист.
Зал отреагировал на шутку бурными аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что "после такого успеха никто больше пытаться не будет". Однако в эфирной версии программы сцену урезали до двух шуток, при этом ни в одной из них не упоминалось о Соловьеве.