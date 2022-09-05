Из эфира Первого канала вырезали шутку о Соловьеве

Во время конкурса "Импровизация", для участия в котором приглашали членов жюри, на сцену поднялся член команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков . В роли бабушки комик сидел на скамейке и приговаривал: "Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?".

Зал отреагировал на шутку бурными аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что "после такого успеха никто больше пытаться не будет". Однако в эфирной версии программы сцену урезали до двух шуток, при этом ни в одной из них не упоминалось о Соловьеве.