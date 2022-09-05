Жители российского города приготовились к наплыву эстонцев

Жители приграничного Ивангорода приготовились к наплыву эстонцев во время церемонии установки танка-памятника Т-34 на постамент. Об этом они рассказали в разговоре с «Лентой.ру». По словам местных жителей, перенос памятника в Эстонии стал большим ударом для людей в Нарве.

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Танк-памятник Т-34 должны установить в Ивангороде 11 сентября. Сегодня он сам приехал к своему постаменту.

«Историю нельзя уничтожать, — уверен ивангородец Дмитрий. — Какими бы ни были отношения между странами сейчас, здесь речь не про политику. Нарвитяне не смогли отстоять свой памятник, теперь, насколько я знаю, огромное их количество собирается прийти на открытие 11 сентября. Ну это, конечно, если не закроют границу, как уже делали раньше».

Также, по словам ивангородцев, многие жители Нарвы планируют ежегодно посещать новый памятник на 9 мая.

«Нарва — родной для меня город, — сказала Светлана. — Там работали мои родственники, часто бывала я сама. В принципе, там много русскоязычного населения, и я знаю, что большинство было против переноса памятника. Хорошо хоть, что его именно перенесли, а не уничтожили».

Но некоторые местные жители говорят о том, что, раз к Ивангороду сегодня приковано большое внимание, стоило бы заняться и другими проблемами. Так, собеседник Ленты.ру отметил, что в городе есть проблема со скоростью приезда машин скорой помощи.