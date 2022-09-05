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2 часа назад

Суд по иску Роскомнадзора отозвал лицензию СМИ у "Новой газеты"

ТАССиещё 29

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал лицензию средства массовой информации "Новой газеты" недействительной. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

Суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»
Фото: ТАССТАСС

"Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО "ИД "Новая газета", - сказал представитель суда.

Причиной для подачи иска послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки.

Московская редакция "Новой газеты" приостановила выпуск 28 марта после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Основанием для его вынесения послужил зафиксированный ведомством факт распространения на сайте издания материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки. Первое такое предупреждение в адрес "Новой газеты" было вынесено Роскомнадзором 22 марта.

Общество,Роскомнадзор,
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