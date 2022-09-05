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Протестующие в Чехии потребовали российский газ

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Участники акции протеста в Праге выступили с требованиями об отставке правительства Чехии до 25 сентября, начале переговоров с Россией о прямых поставках энергоносителей и прекращении военной поддержки Киева. Об этом сообщает «Коммерсант».

В митинге на Вацлавской площади, прошедшем на фоне бушующего в Европе энергетического кризиса, приняли участие по разным оценкам от 70 до 100 тысяч человек. Организаторы акции пригрозили, что, если правительство не прислушается к протестующим, те «объявят о силовых действиях на демонстрации 28 сентября».

В Кремле высказались о заявлениях Галкина

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, некоторые российские артисты после начала спецоперации на Украине «запятнали себя совершенно непристойными» заявлениями, среди них и юморист и телеведущий Максим Галкин. Об этом пишет ТАСС.

«Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачевой. А [ее] супруг [Максим Галкин]… Да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», - констатировал официальный представитель Кремля.

Россиян массово обманывают с перегоном машин из-за рубежа

В июле-августе зафиксировано более 400 мошеннических страниц в сети Интернет, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы. Число атак на россиян с использованием этой легенды выросло в четыре-пять раз по сравнению с началом года, пишут «Известия» со ссылкой центр экосистемной безопасности банка «Тинькофф».

Как объяснили в банке, пользуясь выгодными курсами валют, преступники убеждают пользователей перевести аванс за доставку автомобиля из Японии, Казахстана или Китая, а после этого перестают выходить на связь. «Средний чек» украденного достигает 300 тысяч рублей.

Спасатели отправились на помощь туристам на Камчатке

Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов, а четверо выживших ждут помощь. Об этом сообщила пресс-служба краевого «Центра обеспечения действий по ГО и ЧС».

В ведомстве отметили, что спасательную операцию осложняют погодные условия - ветер, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду, и усиливающаяся облачность. Цель второй группы спасателей добраться к полуночи до отметки 3300 метров, а с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра. Еще одна группа уже находится на высоте 1400 метров, где был разбит лагерь для обеспечения эвакуации туристов.

Эксперты оценили перспективы возобновления работы «Северного потока»

На фоне заявления «Газпрома» о прекращении прокачки газа по «Северному потоку» из-за выявленных неисправностей цены на «голубое топливо» в Европе «неизбежно поднимутся». Когда ожидать возобновления работы газопровода, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты предупредили, что в самое ближайшее время рынок может вновь зафиксировать штурм отметки в $4000 за 1 тыс. куб. м. газа. Такие цены являются разрушительными для экономики стран Европы и могут привести к массовым протестам.