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Участники акции протеста в Праге выступили с требованиями об отставке правительства Чехии до 25 сентября, начале переговоров с Россией о прямых поставках энергоносителей и прекращении военной поддержки Киева. Об этом сообщает «Коммерсант».
В митинге на Вацлавской площади, прошедшем на фоне бушующего в Европе энергетического кризиса, приняли участие по разным оценкам от 70 до 100 тысяч человек. Организаторы акции пригрозили, что, если правительство не прислушается к протестующим, те «объявят о силовых действиях на демонстрации 28 сентября».
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, некоторые российские артисты после начала спецоперации на Украине «запятнали себя совершенно непристойными» заявлениями, среди них и юморист и телеведущий Максим Галкин. Об этом пишет ТАСС.
«Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачевой. А [ее] супруг [Максим Галкин]… Да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», - констатировал официальный представитель Кремля.
В июле-августе зафиксировано более 400 мошеннических страниц в сети Интернет, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы. Число атак на россиян с использованием этой легенды выросло в четыре-пять раз по сравнению с началом года, пишут «Известия» со ссылкой центр экосистемной безопасности банка «Тинькофф».
Как объяснили в банке, пользуясь выгодными курсами валют, преступники убеждают пользователей перевести аванс за доставку автомобиля из Японии, Казахстана или Китая, а после этого перестают выходить на связь. «Средний чек» украденного достигает 300 тысяч рублей.
Вторая группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов, а четверо выживших ждут помощь. Об этом сообщила пресс-служба краевого «Центра обеспечения действий по ГО и ЧС».
В ведомстве отметили, что спасательную операцию осложняют погодные условия - ветер, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду, и усиливающаяся облачность. Цель второй группы спасателей добраться к полуночи до отметки 3300 метров, а с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра. Еще одна группа уже находится на высоте 1400 метров, где был разбит лагерь для обеспечения эвакуации туристов.
На фоне заявления «Газпрома» о прекращении прокачки газа по «Северному потоку» из-за выявленных неисправностей цены на «голубое топливо» в Европе «неизбежно поднимутся». Когда ожидать возобновления работы газопровода, разбирались «Известия».
Опрошенные изданием эксперты предупредили, что в самое ближайшее время рынок может вновь зафиксировать штурм отметки в $4000 за 1 тыс. куб. м. газа. Такие цены являются разрушительными для экономики стран Европы и могут привести к массовым протестам.
«"Северный поток", возможно, будет простаивать до тех пор, пока не сменится вектор санкционной политики в отношении российских энергоресурсов. На это нужна политическая воля, которой у еврочиновников нет», - констатировали они.