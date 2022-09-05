Михалков ответил на нападки Пугачевой цитатой из Толстого

Напомним, что недавно Примадонна негативным образом прокомментировала деятельность Михалкова. В своих соцсетях она опубликовала кадр из фильма «Раба Любви», подписав изображение словами: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер». При этом певица задалась вопросом, куда сегодня «исчез» кинодеятель.

Незадолго до этого Пугачева призналась, что после возвращения в Россию она первым делом хотела «набить морду одному человеку». Позднее она дала понять, что этим человеком является Владимир Соловьев. Она опубликовала фото телеведущего в соцсетях со словами: «Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».