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1 час назад

Михалков ответил Пугачевой цитатой Льва Толстого

Елена Прошина

Режиссер Никита Михалков отреагировал на нападки со стороны Аллы Пугачевой высказыванием писателя Льва Толстого. Цитату он опубликовал в своем Telegram-канале.

Михалков ответил на нападки Пугачевой цитатой из Толстого
Фото: ТАССТАСС

«Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него всё зло мира», — написал Михалков.

Напомним, что недавно Примадонна негативным образом прокомментировала деятельность Михалкова. В своих соцсетях она опубликовала кадр из фильма «Раба Любви», подписав изображение словами: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер». При этом певица задалась вопросом, куда сегодня «исчез» кинодеятель.

Стало известно об эффектном возвращении Пугачевой в Россию

Незадолго до этого Пугачева призналась, что после возвращения в Россию она первым делом хотела «набить морду одному человеку». Позднее она дала понять, что этим человеком является Владимир Соловьев. Она опубликовала фото телеведущего в соцсетях со словами: «Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».

Общество,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,Лев Толстой,Никита Михалков,
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