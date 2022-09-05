Попова: ковид станет сезонным заболеванием

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в будущем COVID-19 войдет в ряд сезонных заболеваний. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Такое заявление Попова сделала во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Поповой, и российские ученые, и специалисты из других стран считают, что со временем новый коронавирус «встроится в сезонную линейку» и будет протекать так же, как и все вызванные сезонными вирусами болезни.

Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что вакцинироваться по-прежнему необходимо.

«Оснований думать иначе сегодня нет», - заключила она.

С июля в России растет заболеваемость COVID-19. Попова связывала это с появлением более заразных штаммов коронавируса.