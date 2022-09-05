Попова сделала заявление о ситуации с COVID-19

Дополнительных ограничений из-за COVID-19 в настоящее время в России не требуется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума во Владивостоке главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — заявила она. Отмечается, что немаловажно соблюдать уже действующие в стране санитарные требования.
Как подчеркнула глава ведомства, эпидемическая ситуация по коронавирусу в РФ имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Сегодня заболеваемость инфекцией растет в 66 регионах, а снижается в 17 субъектах. Подчеркивается, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России держится на достаточно высоком уровне.
Также Попова рассказала о прогнозе по заболеваемости гриппом. По ее словам, предполагается, что предстоящий эпидсезон будет достаточно напряженным. Руководитель Роспотребнадзор сообщила, что вакцина уже в полном объеме доставлена в российские регионы. Необходимо привить как минимум 60% населения страны и 75% от групп риска.