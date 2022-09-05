Попова сделала заявление о ситуации с COVID-19

Дополнительных ограничений из-за COVID-19 в настоящее время в России не требуется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума во Владивостоке главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — заявила она. Отмечается, что немаловажно соблюдать уже действующие в стране санитарные требования.

Как подчеркнула глава ведомства, эпидемическая ситуация по коронавирусу в РФ имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Сегодня заболеваемость инфекцией растет в 66 регионах, а снижается в 17 субъектах. Подчеркивается, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России держится на достаточно высоком уровне.