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41 минуту назад

Попова заявила, что дополнительных ограничений из-за COVID-19 не требуется

Елена Прошина

Дополнительных ограничений из-за COVID-19 в настоящее время в России не требуется, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума во Владивостоке главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Попова сделала заявление о ситуации с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — заявила она. Отмечается, что немаловажно соблюдать уже действующие в стране санитарные требования.

Как подчеркнула глава ведомства, эпидемическая ситуация по коронавирусу в РФ имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Сегодня заболеваемость инфекцией растет в 66 регионах, а снижается в 17 субъектах. Подчеркивается, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России держится на достаточно высоком уровне.

Также Попова рассказала о прогнозе по заболеваемости гриппом. По ее словам, предполагается, что предстоящий эпидсезон будет достаточно напряженным. Руководитель Роспотребнадзор сообщила, что вакцина уже в полном объеме доставлена в российские регионы. Необходимо привить как минимум 60% населения страны и 75% от групп риска.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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