Россиян предупредили о тюремном сроке за хождение голым по балкону

Адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова предупредила, что находящийся в квартире в голом виде и замеченный с улицы ребенком человек может быть обвинен в развратных действиях и лишиться свободы сроком до 12 лет без весомых доказательств. Об этом она сообщила РИА «Новости».

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«Находясь в квартире, в том числе и на балконе, можно ходить голым или заниматься сексом, пока тебя не увидели в незакрытое окно дети и не сообщили об увиденном родителям. В этом случае есть риск попасть под уголовную статью 135 [УК РФ] за развратные действия», — сказала Тютюнникова.

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Часть 1 статьи 135 Уголовного кодекса РФ (развратные действия) предусматривает максимальное наказание за совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18 лет, в отношении лица не достигшего 16 лет, в виде лишения свободы на срок до трех лет. Наказание по ч. 2 этой же статьи за те же деяния в отношении лица, достигшего 16 лет, но не достигшего 14 лет, предполагает наказание в виде лишения свободы до восьми лет. При совершении этих действий в отношении двух или более лиц, согласно ч. 3, грозит лишение свободы до двенадцати лет.

Как пояснила адвокат, для возбуждения уголовного дела по этой статье достаточно показаний детей и их законных представителей, при этом не понадобится даже фото- и видеофиксации произошедшего.

Человек может стать жертвой ложного доноса по этой статье, отметила она и привела в пример случаи, когда подобными заявлениями женщины пытаются «насолить» своим бывшим. По таким делам выносится лишь 1% оправдательных приговоров, подчеркнула она.

Согласно законодательству РФ, если потерпевшая сторона захочет забрать свое заявление, то по данной статье она не сможет это сделать.

Екатерина Тютюнникова также указала на то, что обвиняемый в развратных действиях может заявить о ложном доносе. В таком случае, если будет доказано, что он не виновен, тот, кто сделал ложное заявление, может лишиться свободы на срок до шести лет.