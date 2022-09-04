Жителей Москвы и европейской части России предупредили о заморозках

С воскресенья на понедельник в европейской части России, в том числе в Москве, ожидается понижение температуры, ночью возможны заморозки до –2°C. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

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«В Москве, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Калужской, Тульской, Рязанской и Владимирской областях ожидаются заморозки ночью с воскресенья на понедельник», — сказал синоптик.

В Северо-Западном федеральном округе, отметил Вильфанд, ситуация «ненамного лучше».

«В ночь на пятое сентября в Ленинградской области будет до минус 1 градуса», — пояснил он, добавляя, что заморозки также ожидаются в Поволжье, Мордовии, в Кировской и Нижегородской областях.

В Башкирии, по его прогнозу, температура понизится 6 сентября, в Иркутской области — в ночь на 5 сентября, когда столбики термометров опустятся до -6°C. В Туве, добавил Вильфанд, похолодает до -4°C, в Омской области - до -1°C, а в Забайкальском крае выпадет снег, что характерно, скорее, для конца сентября.

«Снег начнется к вечеру воскресенья. В течение суток 5 сентября ожидаются дождь и мокрый снег. Это рано очень, это же юг азиатской части страны», — отметил синоптик.

Снежный покров в регионе должен растаять во вторник, а к концу рабочей недели ожидается повышение температуры, сказал Вильфанд.

В Южном федеральном округе, прогнозирует он, температура 6-7 сентября будет на 4-6 градусов ниже нормы. К примеру, в Ростовской области с понедельника по четверг будет от +19 до +21°C.