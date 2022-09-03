Макаревич отреагировал на включение его в список иноагентов

Музыкант и один из основателей группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) отреагировал на включение его в реестр иноагентов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ну, наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу, и где за это платят», – написал музыкант в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство юстиции России включило основателя группы «Машина времени» в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается «политическая деятельность».