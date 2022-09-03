За сутки в России выявили 51 699 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявили 51 699 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За 24 часа в стране скончались 92 человека. При этом выздоровели еще 38 380 человек, что на 3,7% больше в сравнении с 2 сентября.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков выразил мнение, что властям не следует переводить школьников на дистанционный формат обучения в условиях новой волны коронавируса, поскольку эта мера не способна надежно защитить детей от инфекции.