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58 минут назад

За сутки в России выявили 51 699 новых случаев COVID-19

Москва24

За сутки в России выявили 51 699 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки в России выявили 51 699 новых случаев COVID-19
Фото:  Агентство "Москва"/Денис Гришкин Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За 24 часа в стране скончались 92 человека. При этом выздоровели еще 38 380 человек, что на 3,7% больше в сравнении с 2 сентября.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков выразил мнение, что властям не следует переводить школьников на дистанционный формат обучения в условиях новой волны коронавируса, поскольку эта мера не способна надежно защитить детей от инфекции.

По его словам, очередная удаленка нарушит привычный ход образовательного процесса, но не избавит учеников от COVID-19.

Общество,Андрей Поздняков,
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