Российских журналистов не пустили на прощание с Горбачевым

«РИА, „Известия“, ВГТРК, „Комсомольскую правду“ не пускают на прощание с Горбачевым. Не припомним такого вообще на публичных панихидах», — сообщается MK.RU. Издание также добавило, что среди аккредитованных много зарубежных изданий.



«Списки утверждали в «Горбачев-Фонде». На Новодевичье тоже проход разрешат только тем СМИ, которые утверждены «Горбачев-Фондом», — отметило издание.