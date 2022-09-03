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14 минут назад

Раскрыты опасные последствия у переболевших COVID-19

Елена Прошина

У людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются такие аутоиммунные заболевания кожи, как псориаз и системная красная волчанка, сообщает ТАСС со ссылкой на медика Ольгу Шуппо.

Раскрыты опасные последствия у переболевших COVID-19
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, обостряется герпес-вирусные инфекции, особенно тяжелый Herpes zoster (опоясывающий лишай), дебютируют дерматиты. В случае генетической предрасположенности могут возникнуть различные типы облысения. Возникает обострение розацеа (воспалительное заболевание, которое вызывает покраснение лица).

Как отметила эксперт, при COVID-19 страдает эндотелий сосудов — их внутренняя выстилка. У переболевшего коронавирусом нового типа могут возникнуть мелкие кровоизлияния на коже, не выступающие над ее поверхностью. Петехии часто проявляются на нижних конечностях, что может говорить о микротромбозах. Это может сопровождаться шелушением и сухостью кожи, так как нарушены циркуляция крови, увлажнение.

Шуппо заявила, что в реабилитации требуется восстанавливать систему микроциркуляции. Хорошо восстанавливают капилляры, а также усиливают приток крови к органам скипидарные ванны Залманова.

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