Раскрыты опасные последствия у переболевших COVID-19

У людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются такие аутоиммунные заболевания кожи, как псориаз и системная красная волчанка, сообщает ТАСС со ссылкой на медика Ольгу Шуппо.

Как отметила эксперт, при COVID-19 страдает эндотелий сосудов — их внутренняя выстилка. У переболевшего коронавирусом нового типа могут возникнуть мелкие кровоизлияния на коже, не выступающие над ее поверхностью. Петехии часто проявляются на нижних конечностях, что может говорить о микротромбозах. Это может сопровождаться шелушением и сухостью кожи, так как нарушены циркуляция крови, увлажнение.