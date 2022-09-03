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2 часа назад

В России увеличился приток иностранной рабочей силы

Lenta.ru

Приток иностранной рабочей силы в Россию в период с января по сентябрь нынешнего года вырос на 30 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, передает ТАСС.

В России увеличился приток иностранной рабочей силы
Фото: ТАССТАСС

«Это три субъекта — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, фактически, весь объем миграционного притока идет из этих субъектов», — сказал он, добавив, что в ближайшее время соглашения о создании центров домиграционной подготовки будут подписаны с Таджикистаном и Киргизией.

Глава ФАДН также отметил, что подобный центр уже работает в Узбекистане.

В августе сообщалось, что на заработки в Россию приехало 3,12 миллиона иностранцев во втором квартале, что на треть больше прошлогоднего показателя. Также это рекорд как минимум за последние 6 лет. У половины всех трудовых мигрантов (1,54 миллиона), которые въехали в страну, узбекское гражданство, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (952 тысячи человек, или 30,5 процента).

Общество,Игорь Баринов,ФАДН России,
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