В России увеличился приток иностранной рабочей силы

Приток иностранной рабочей силы в Россию в период с января по сентябрь нынешнего года вырос на 30 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей ( ФАДН ) Игорь Баринов , передает ТАСС .

«Это три субъекта — Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, фактически, весь объем миграционного притока идет из этих субъектов», — сказал он, добавив, что в ближайшее время соглашения о создании центров домиграционной подготовки будут подписаны с Таджикистаном и Киргизией.

В августе сообщалось, что на заработки в Россию приехало 3,12 миллиона иностранцев во втором квартале, что на треть больше прошлогоднего показателя. Также это рекорд как минимум за последние 6 лет. У половины всех трудовых мигрантов (1,54 миллиона), которые въехали в страну, узбекское гражданство, около трети пришлось на уроженцев Таджикистана (952 тысячи человек, или 30,5 процента).