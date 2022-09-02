Михаила Шаца и Андрея Макаревича признали иноагентами

Министерство юстиции РФ вечером 2 сентября пополнило списки СМИ и физлиц, признанных в России иностранными агентами. Такой статус получили музыкант, основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, юморист и телеведущий Михаил Шац, журналистка Катерина Гордеева, украинский журналист Дмитрий Гордон и сторонник Алексея Навального Иван Жданов.
Кроме Гордона, Макаревича, Гордеевой и Жданова, в список физлиц-иноагентов добавили политолога Фёдора Крашенинникова и бизнесмена Бориса Зимина. Минюст утверждает, что все они получали деньги из Украины на осуществление политической деятельности. Крашенинников при этом ещё и финансировался немецким изданием Deutsche Welle (оно признано в России СМИ-иноагентом).
Михаил Шац же попал в список СМИ — иностранных агентов. Кроме него, там же оказались главред «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Медведев, писатель Сергей Лойко, экс-муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина, Кирилл Федоров и ООО «Новости».
Перечень физлиц-иноагентов в России достиг 19 строк, СМИ-иноагентов — 179. Ранее в России были признаны иностранными агентами журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, супруга Михаила Шаца телеведущая Татьяна Лазарева и многие другие общественные и политические деятели.