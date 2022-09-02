Михаила Шаца и Андрея Макаревича признали иноагентами

Кроме Гордона, Макаревича, Гордеевой и Жданова, в список физлиц-иноагентов добавили политолога Фёдора Крашенинникова и бизнесмена Бориса Зимина. Минюст утверждает, что все они получали деньги из Украины на осуществление политической деятельности. Крашенинников при этом ещё и финансировался немецким изданием Deutsche Welle (оно признано в России СМИ-иноагентом).