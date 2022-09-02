Эрнст сообщил об изменении сетки вещания Первого канала

«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», – сообщил Эрнст.