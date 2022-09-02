Эрнст сообщил об изменении сетки вещания Первого канала

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что в сетку вещания вернутся развлекательные программы. Об этом сообщает РБК.
«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», – сообщил Эрнст.
Он также уточнил, что зрителям стоит ожидать как возвращения старых программ, так и появления новинок.
После начала российской спецоперации на Украине Первый канал остановил трансляцию развлекательного контента. Пресс-служба телеканала объяснила это тем, что канал переведён «в информационный режим».
Стоит отметить, что не все развлекательные передачи вернутся в сетку вещания. Ранее стало известно, что программа «Давай поженимся!» была окончательно закрыта.