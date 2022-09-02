Эрнст сообщил об изменении сетки вещания Первого канала

Первый канал решил вернуть в сетку вещания программы с развлекательным контентом. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор телеканала Константин Эрнст рассказал о решении вернуть программы в эфир во время четвертого федерального просветительского марафона общества «Знание».
«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. <…> Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — заявил Эрнст.
25 февраля федеральные каналы решили поменять сетку вещания из-за политической ситуации и сократить развлекательный контент.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Александр Васильев надеется, что «Модный приговор» вернется на Первый канал в сентябре.