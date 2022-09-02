В российских школах стали учить детей по-новому

С 1 сентября российских школьников стали учить по-новому. Об этом свидетельствует ряд вступивших в силу нововведений, касающихся школьной программы, церемоний и ритуалов, а также канцелярских принадлежностей. В этом году учебная неделя в части российских школ будет начинаться с церемонии поднятия флага, в расписании появятся посвященные патриотизму классные часы, а изучение истории будет проходить еще и в рамках мировоззренческого курса.

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В школах появится больше государственных символов

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С первого сентября 2022 года учебная неделя в ряде российских школ будет начинаться с церемонии поднятия российского флага под гимн. Нововведение коснется лишь тех школ, которые будут в состоянии провести эту церемонию достойно, с учетом значимости государственных символов России. Последнюю корректировку предложил президент России Владимир Путин, который призвал пока не вводить эту церемонию в тех школах, которые не готовы проводить поднятие флага на должном уровне. При этом он подчеркнул, что сама идея, предложенная Министерством просвещения, является правильной и востребованной.

Одним из тех, кто выступил с предложением ввести подобную церемонию в школах России, был бывший министр культуры Владимир Мединский. В качестве примера для подражания он привел США, где на протяжении последний 150 лет учебный день в школах начинается с молитвы «во славу Америки, ее символов и флага».

Также государственные символы появятся и на канцелярских принадлежностях российских школьников — например, в Кургане ученикам запретили пользоваться дневниками с котятами и супергероями. Об этом сообщили матери курганских детей. По их словам, первоклассникам в городе еще позволяют пользоваться «детскими» дневниками, однако со второго класса педагоги следят за тем, чтобы на обложке была исключительно символика Российской Федерации. При этом в региональном департаменте образования заявили, что подобных указаний официально не давали.

В учебной программе появятся новые предметы и тематические классные часы

Во время этих занятий школьники будут узнавать о новых для российских реалий темах. Так, в следующем учебном году дети будут изучать «Основы духовно-нравственной культуры народов России», однако что именно будет содержаться в программе этого курса, пока неизвестно. Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава предположил, что этот предмет связан с природой и патриотизмом.

Также в школах будет усилено изучение истории страны. Эта составляющая вырастет в тех предметах, которые уже есть в программе начальных классов — «Окружающем мире» и «Основах религиозных культур и светской этики». У старшеклассников курс «России в мире» заменится программой «Россия — моя история», которая именуется «мировоззренческой» и будет посвящена новейшей истории страны.

Кроме того, часть классных часов под названием «Разговоры о важном» будет посвящена ценностям российского общества. Третьеклассникам на этих занятиях будут говорить о служении своей стране, пятиклассникам — что «военная помощь коллективного Запада увеличивает число жертв спецоперации» России на Украине, а ученикам старшей школы начнут приводить конкретные примеры героизма российских военных.