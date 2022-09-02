Хабенский изменил репертуар МХТ имени Чехова из-за спецоперации

Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова представит 14 премьер, но откажется от планов постановок, где допускается ирония или ерничество на тему военных действий, сообщил художественный руководитель театра Константин Хабенский на сборе труппы в пятницу перед открытием 125-го, юбилейного сезона.
"Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди, ребята, выполняющие свой профессиональный долг, просто мирные люди. Театр обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, чувствовать то, зачем они приходят сейчас к нам, мы должны. В связи с этим пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре-январе прошлого сезона. Просто по-человечески мне кажется неправильным сейчас брать новый материал для сцены Художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал, имел свою интерпретацию на тему, связанную с каким-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями", - заявил худрук.
Он предложил дать зрителям возможность заглянуть в себя, разглядеть людей рядом.
"За 125-й, юбилейный сезон мы планируем, что репертуар пополнится 16 спектаклями, 14 из которых будут премьерными", - сказал Хабенский.
Второй причиной, по которой ряд премьер был перенесен на следующий сезон, он назвал вопросы с правами на постановку.
Как сообщил худрук, 1 октября Константин Богомолов представит премьеру авторского спектакля "Новая Оптимистическая трагедия". Кроме того, в юбилейном сезоне Анатолий Васильев поставит "Западную пристань" по пьесе французского драматурга Бернар-Мари Кольтеса, а режиссер Дмитрий Азаров - "Дядю Ваню" по Антону Чехову.
В начале следующего сезона также ожидается премьера "Романса о влюбленных" в постановке Аллы Сигаловой. В феврале Юрий Муравицкий начнет работу над спектаклем "Как вам это понравится" по Уильяму Шекспиру.