Хабенский изменил репертуар МХТ имени Чехова из-за спецоперации

"Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди, ребята, выполняющие свой профессиональный долг, просто мирные люди. Театр обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, чувствовать то, зачем они приходят сейчас к нам, мы должны. В связи с этим пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре-январе прошлого сезона. Просто по-человечески мне кажется неправильным сейчас брать новый материал для сцены Художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал, имел свою интерпретацию на тему, связанную с каким-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями", - заявил худрук.