Литвинова назвала главные минусы жизни в России

Актриса Рената Литвинова еще в 2007 году рассказывала, чем ей не нравится жизнь в России. Как сообщает «Слово и Дело», кинодива участвовала в шоу «Сто вопросов к взрослому», где призналась, что в плане красот в РФ есть к чему придраться.

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«Здесь, конечно, плохой климат. Здесь, конечно, унылые районы. Здесь, конечно, сносят старинные дома», — рассказала Литвинова детям.

Отметим, что сейчас актриса живет во Франции. Она уехала из России после начала спецоперации по денацификации Украины — Литвинова публично осудила действия Москвы по защите населения Донбасса.