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16 минут назад

Литвинова назвала главные минусы жизни в России

Никита Бородкин

Актриса Рената Литвинова еще в 2007 году рассказывала, чем ей не нравится жизнь в России. Как сообщает «Слово и Дело», кинодива участвовала в шоу «Сто вопросов к взрослому», где призналась, что в плане красот в РФ есть к чему придраться.

Литвинова назвала главные минусы жизни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь, конечно, плохой климат. Здесь, конечно, унылые районы. Здесь, конечно, сносят старинные дома», — рассказала Литвинова детям.

Отметим, что сейчас актриса живет во Франции. Она уехала из России после начала спецоперации по денацификации Украины — Литвинова публично осудила действия Москвы по защите населения Донбасса.

Ранее ее близкая подруга Наталья Максимова рассказала о неприятных чертах характера Ренаты. По ее словам, Литвинова хоть и обладает «щедрой душей», она все таки может сильно обидеть человека, даже очень близкого.

Общество,Рената Литвинова,
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