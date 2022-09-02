Соловьев - Пугачевой: «Алла Борисовна, время пришло»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу «Полный контакт» потребовал от певицы Аллы Пугачевой рассказать об источниках своих доходов, начиная с 90-х годов. Об этом пишет «Газета.ру».
По словам Соловьева, в свое время певица неплохо зарабатывала за счет выступлений в поддержку различных политических деятелей.
«Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских», — заявил телеведущий.
Ранее Пугачева заявила, что после возвращения в Россию первым делом хотела «морду набить одному человеку». Позднее она дала понять, что этим человеком является Владимир Соловьев. Она опубликовала фото журналиста в соцсетях со словами: «Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства».