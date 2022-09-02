Соловьев - Пугачевой: «Алла Борисовна, время пришло»

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от Аллы Пугачевой рассказать об источниках гонораров с 90-х. Об этом он сказал в эфире шоу «Полный контакт».
Соловьев заявил, что Примадонна зарабатывала за счет выступлений в поддержку различных политиков.
«Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских», — сказал телеведущий.
Ранее Пугачева отметила, что Соловьев может «лопнуть от злости и хамства» из-за его критики в адрес певицы.