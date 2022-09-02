В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о состоянии удерживаемых на Украине российских моряков

Никита Бородкин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что пятеро из 66 моряков, удерживаемых в порту Измаила на Украине, тяжело больны. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Стало известно о состоянии удерживаемых на Украине российских моряков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У каждого корабля украинской стороной выставлена вооруженная охрана, морякам запрещено выходить на берег. Ко мне ежедневно поступают обращения от моряков и их родственников, которые требуют принять неотложные меры по их освобождению», — написала омбудсмен.

Москалькова добавила, что уже обратилась к главам различных международных и европейских организаций по правам человека с призывом немедленно содействовать в возвращении моряков на территорию России.

Напомним, что более 60 российских уже более полугода незаконно удерживаются в украинском Измаиле. Ранее стало известно о смерти одного из них — 64-летнего суперинтенданта Юрия Редько. В последние месяцы он жаловался на постоянные боли в кишечнике, печени и поджелудочной.

Общество,Татьяна Москалькова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители