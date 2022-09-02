Стало известно о состоянии удерживаемых на Украине российских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что пятеро из 66 моряков, удерживаемых в порту Измаила на Украине, тяжело больны. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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«У каждого корабля украинской стороной выставлена вооруженная охрана, морякам запрещено выходить на берег. Ко мне ежедневно поступают обращения от моряков и их родственников, которые требуют принять неотложные меры по их освобождению», — написала омбудсмен.

Москалькова добавила, что уже обратилась к главам различных международных и европейских организаций по правам человека с призывом немедленно содействовать в возвращении моряков на территорию России.