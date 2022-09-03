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28 минут назад

АТОР: почти 3,5 млн россиян отдохнули за границей летом

Газета.Ruиещё 2

В период с июня по август 2022 года около 3,5 млн россиян отдохнули за границей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР: почти 3,5 млн россиян отдохнули за границей летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым популярным направлением у российских туристов стала Турция, которую посетили 60% от общего числа туристов. На Абхазию пришлось 23% от летнего турпотока, третье место у ОАЭ с результатом в 3%. Мальдивы заняли четвертую строчку с 2% от турпотока, а на все остальные направления в общей сложности пришлось 7% туристов.

В публикации указали, что за июнь — август в Турцию приехали, по предварительным оценкам, более 2,1 млн туристов из России. При этом летом прошлого года этот показатель был на уровне 1,9 млн человек. Средняя цена тура в Турцию летом 2022 года выросла по сравнению с показателями прошлого года от 77% до 100%, от 175 тыс. до 235 тыс. рублей на двоих.

По данным АТОР, средняя стоимость тура в Абхазию выросла на 25%, до 85 тыс. рублей. Туры в ОАЭ подорожали на 28%, до 178 тыс. рублей за двоих. А стоимость поездки в Египет выросла на 60%, превысив 170 тыс. рублей на двоих.

29 августа АТОР сообщила, что в летнем сезоне 2022 года наблюдается значительный спад бронирований туров в Крым. Сообщается, что сильнее всего продажи просели в мае и июне — 75% туристов предпочли посетить полуостров самостоятельно, так как туроператоры не могли сформировать полный пакет услуг из-за отсутствия авиасообщения с Крымом.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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