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56 минут назад

Тодоренко потребовала 8 млн рублей с начинающей писательницы

Елена Прошина

Телеведущая Регина Тодоренко требует 8 млн рублей с писательницы Дарины Мишиной, которая должна была написать за нее детскую книгу. Об этом пишет «СтарХит».

Тодоренко потребовала 8 млн рублей с начинающей писательницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Три года назад Тодоренко решила написать детскую книгу. Узнав об идее Регины из ее интервью, начинающая писательница Дарина Мишина предложила звезде сотрудничество. Девушка самостоятельно сделала часть работы, однако в 2020 году разразился скандал с домашним насилием и работу над книгой приостановили. Позднее Тодоренко и вовсе отказалась от проекта и разорвала сотрудничество.

Потери Тодоренко от скандала с домашним насилием оценили в 50–100 млн рублей

Однако через некоторое время Регина сообщила, что все же продолжила работу над книгой. Мишина испугалась, что телезвезда возьмет за основу ее наработки и рассказала обо всем СМИ. И вот теперь телеведущая подала на писательницу иск о защите чести и достоинства. Тодоренко просит с девушки компенсацию в размере 8 млн рублей, а также удаление одной из статей.

«Вопрос с Дариной будет решаться в правовом порядке. У нас есть вся доказательная база, наш юрист и адвокат подготовили юридически заверенные документы, которые подкреплены к иску. Пока это все выглядит так, что она использует имя Регины для пиара», — сказала представитель телеведущей.

Ни Мишина, ни Тодоренко пока никак не прокомментировали иск.

Общество,Регина Тодоренко,
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