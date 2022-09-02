Тодоренко потребовала 8 млн рублей с начинающей писательницы

Телеведущая Регина Тодоренко требует 8 млн рублей с писательницы Дарины Мишиной, которая должна была написать за нее детскую книгу. Об этом пишет «СтарХит».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Три года назад Тодоренко решила написать детскую книгу. Узнав об идее Регины из ее интервью, начинающая писательница Дарина Мишина предложила звезде сотрудничество. Девушка самостоятельно сделала часть работы, однако в 2020 году разразился скандал с домашним насилием и работу над книгой приостановили. Позднее Тодоренко и вовсе отказалась от проекта и разорвала сотрудничество.

Однако через некоторое время Регина сообщила, что все же продолжила работу над книгой. Мишина испугалась, что телезвезда возьмет за основу ее наработки и рассказала обо всем СМИ. И вот теперь телеведущая подала на писательницу иск о защите чести и достоинства. Тодоренко просит с девушки компенсацию в размере 8 млн рублей, а также удаление одной из статей.

«Вопрос с Дариной будет решаться в правовом порядке. У нас есть вся доказательная база, наш юрист и адвокат подготовили юридически заверенные документы, которые подкреплены к иску. Пока это все выглядит так, что она использует имя Регины для пиара», — сказала представитель телеведущей.