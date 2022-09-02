Режим ограничения полетов в 11 аэропортов продлен до 10 сентября

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов на юге и в центре страны. На этот раз ограничения действуют до 10 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Как отмечается, режим временного ограничения полетов продлен до 10 сентября 2022 года 03:45 (мск). Таким образом, по-прежнему, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении Росавиации.

До этого режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлевалось до 4 сентября.