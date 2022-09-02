В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
38 минут назад

Проверку начали в детском саду Читы, где выдали грамоты с гербом Украины

Москва24

Комитет образования Читы начал проверку после выдачи грамот с гербом Украины детям в дошкольном учреждении № 30. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства образования Забайкальского края.

В российском детском саду разгорелся скандал из-за грамот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о выдаче грамот появилась накануне в СМИ.

телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

"Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после", – уточнили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что воспитатели детского сада в Екатеринбурге проигнорировали перелом ребенка, который он получил во время нахождения в дошкольном учреждении. О случившемся мать мальчика узнала только вечером. По ее словам, мальчик получил двойной перелом со смещением. По факту произошедшего начал проверку департамент образования.

Украинские школьники считали фейком Крымский мост, рассказал Путин

Ранее в СМИ сообщали, что продавец мороженого напала на ребенка с аутизмом в Нижнем Новгороде. Продавец схватила ребенка за шею и начала кричать, что он "ненормальный", сообщило издание. По ее словам, ребенок распугал окружающих его детей.

Общество,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители