В российском детском саду разгорелся скандал из-за грамот

Комитет образования Читы начал проверку после выдачи грамот с гербом Украины детям в дошкольном учреждении № 30. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства образования Забайкальского края.

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Информация о выдаче грамот появилась накануне в СМИ.

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"Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после", – уточнили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что воспитатели детского сада в Екатеринбурге проигнорировали перелом ребенка, который он получил во время нахождения в дошкольном учреждении. О случившемся мать мальчика узнала только вечером. По ее словам, мальчик получил двойной перелом со смещением. По факту произошедшего начал проверку департамент образования.