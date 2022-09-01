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9 минут назад

Путин спел гимн России с калининградскими школьниками

Илья Родин

Президент России Владимир Путин провел в Калининграде открытый урок «Разговор о важном». После мероприятия он спел со школьниками гимн РФ. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Путину понравилось совместное выступление с детьми. Он воскликнул «Здорово» и зааплодировал школьникам.

Ученики рассказали главе государства о своих интересах и увлечениях, пригласили посетить их школы. Кроме того, они попросили президента устроить автограф-сессию. Путин согласился и оставил несколько десятков автографов.

Ранее сообщалось, что лидер России во время открытого урока сделал ряд важных заявлений. Он посоветовал молодежи сделать правильный выбор жизненного пути, рассказал о причинах проведения спецоперации.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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