Сбер разработал магистерскую программу по устойчивому развитию в Высшей школе экономики

«Я благодарна за приглашение возглавить академический совет программы и хочу отметить, что запуск в Школе магистратуры по управлению устойчивым развитием компании — это действительно эпохальное событие, важное для всей страны. Сегодня перед специалистами в сфере ESG стоят абсолютно новые задачи, для решения которых необходимы люди с системным мышлением. В числе этих задач — создание национальной ESG-инфраструктуры, работа с рынками Азии и Востока, взаимодействие с субъектами РФ как ключевыми участниками ESG-повестки, обеспечение доступной для всех инклюзивной среды и так далее. Уверена, что все эти темы станут предметом профессиональных и академических интересов магистрантов», — отметила Татьяна Завьялова.