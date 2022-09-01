Российский подросток пришел на 1 сентября в женском платье

Ученик екатеринбургской гимназии пришел на торжественную линейку в честь 1 сентября в женском платье. Об этом сообщает портал Е1.

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Мальчик учится в 7 классе гимназии № 108. Заметившие его наряд родители других детей испытали недоумение от увиденного.

«Главное, чего я не понял, почему его не отправили домой. А пустили в школу в таком виде. Не пропаганда ли это ЛГБТ?» — задается вопросом один из родителей.

Одноклассники подростка же утверждают, что тот хотел просто развеселить окружающих и оделся в женскую форму ради шутки. Однако матери и отцы призвали руководство школы и учителей принять дисциплинарные меры.

Классный руководитель мальчика заявила, что в школу вызвали его родителей, им предстоит беседа о выходке сына с заведующим учебной частью.

В городском управлении МВД отметили: никаких обращений по данному факту не поступало.