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1 час назад

Собчак дала совет Соловьеву

Мария Иванова

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на разговор телеведущего Владимира Соловьева о «Гарри Поттере» с детьми и посоветовала ему прочитать другую книгу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак дала совет Соловьеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прочитайте уже другую книгу наконец, пожалуйста», - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Кто из вас читал «Гарри Поттера»? Фух, а то обычно, со взрослыми беседуешь, надо объяснять, кто такой Гарри Поттер. Какое самое сильное заклинание?» - спросил Соловьев у детей.

Дети ответили - «Авада Кедавра», но ведущий возразил, что это заклинание - «чтобы грохнуть», а самое сильное - «Патронус» - во вселенной Гарри Поттера необходимо для самозащиты.

Собчак показала «интимный» кадр с Горбачевым

Ранее Соловьев раскритиковал Собчак за орфографическую ошибку на карте из ее новостного ролика.

В сюжете Собчак, посвященном Нагорному Карабаху, показали карту, на которой в слове «Азербайджан» перепутаны местами буквы.

«Ксения, Азербайджан, а не Азейбарджан. Все, что Вам нужно знать о новостях на канале Ксении Собчак», - заявил Соловьев.

Общество,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Гарри Поттер,
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