На актрису Рудину завели дело о дискредитации армии

Вслед за актрисой Кристиной Асмус дело о дискредитации российской армии завели на другую российскую артистку - Татьяну Рудину. Об этом сообщает ТАСС.
«В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной. Судебное заседание назначено на 6 сентября 12:00 мск», - рассказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.
В этот же день, но часом ранее, будет рассмотрено аналогичное дело в отношении актрисы Кристины Асмус. Артистки обвиняются в размещении в соцсетях публикаций негативного характера к спецоперации на Украине. Согласно ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, им грозит административный штраф в размере до 50 тыс. рублей.
В частности, Асмус вменяется текстовая публикация на личной странице в Instagram (запрещен в РФ), датированная 24 февраля. Текст направлен на негативное отношение к спецоперации.
Ранее агент актрисы Мария Нисанова назвали слухами новости о возбуждении административного дела в отношении Асмус.