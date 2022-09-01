На актрису Рудину завели дело о дискредитации армии

Вслед за актрисой Кристиной Асмус дело о дискредитации российской армии завели на другую российскую артистку - Татьяну Рудину . Об этом сообщает ТАСС.

В этот же день, но часом ранее, будет рассмотрено аналогичное дело в отношении актрисы Кристины Асмус. Артистки обвиняются в размещении в соцсетях публикаций негативного характера к спецоперации на Украине. Согласно ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, им грозит административный штраф в размере до 50 тыс. рублей.