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38 минут назад

На актрису Рудину завели дело о дискредитации армии

Елена Прошина

Вслед за актрисой Кристиной Асмус дело о дискредитации российской армии завели на другую российскую артистку - Татьяну Рудину. Об этом сообщает ТАСС.

На актрису Рудину завели дело о дискредитации армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной. Судебное заседание назначено на 6 сентября 12:00 мск», - рассказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.

В этот же день, но часом ранее, будет рассмотрено аналогичное дело в отношении актрисы Кристины Асмус. Артистки обвиняются в размещении в соцсетях публикаций негативного характера к спецоперации на Украине. Согласно ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, им грозит административный штраф в размере до 50 тыс. рублей.

В частности, Асмус вменяется текстовая публикация на личной странице в Instagram (запрещен в РФ), датированная 24 февраля. Текст направлен на негативное отношение к спецоперации.

На Кристину Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России

Ранее агент актрисы Мария Нисанова назвали слухами новости о возбуждении административного дела в отношении Асмус.

Общество,Татьяна Рудина,Кристина Асмус,
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