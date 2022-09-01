Соловьев заявил, что "русский человек всегда готов умереть за высшую цель"

«Мы величайшая страна. Не потому что мы живем лучше всех. Нет. Не потому что у нас самая высокая продолжительность жизни. Нет. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра», — заявил телеведущий в ходе выступления перед школьниками, подчеркивая, что «русский человек всегда готов умереть за высшую цель», а также «за высшую правду».