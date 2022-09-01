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38 минут назад

Соловьев заявил, что "русский человек всегда готов умереть за высшую цель"

Газета.Ruиещё 1

Телеведущий Владимир Соловьев заявил в ходе просветительского марафона «Знание», что россияне всегда готовы «умереть за высшую цель». Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соловьев заявил, что "русский человек всегда готов умереть за высшую цель"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы величайшая страна. Не потому что мы живем лучше всех. Нет. Не потому что у нас самая высокая продолжительность жизни. Нет. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра», — заявил телеведущий в ходе выступления перед школьниками, подчеркивая, что «русский человек всегда готов умереть за высшую цель», а также «за высшую правду».

По его словам, жители России не могут знать, «когда Родина скажет «надо», это зависит от миллиона обстоятельств».

«Но мы должны быть готовы», — резюмировал Соловьев.

Ранее журналистка Ксения Собчак опубликовала отрывок видео, на котором телеведущий спрашивает у детей, читали ли они «Гарри Поттера». В ходе ролика Соловьев задает вопросы группе детей. Сначала он спросил, знакомы ли они с культовой франшизой Джоан Роулинг. Затем Соловьев попросил юных собеседников назвать самое сильное заклинание. Большинство ответили «Авадакедавра» — это заклинание, которое мгновенно убивает противника. Однако Соловьев поспорил с детьми и отметил, что, по его мнению, самая сильная магия — это та, которая защищает заклинателя.

Собчак призвала коллегу прочесть какую-нибудь другую книгу.

Общество,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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