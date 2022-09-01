В самой высокогорной школе в Краснодарском крае в честь Дня знаний детей угостили эскимо. Мороженное в учебное заведение доставил вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи No1», опубликовавший видео с торжественного мероприятия.

Сегодня в поселке Красная Поляна открылась школа, за парты в которой сели 470 детей. Классы общеобразовательного учреждения оборудовали по последнему слову техники, уточняет источник. Во время праздничной линейки в школу прилетел вертолет, который доставил ребятам 500 эскимо.