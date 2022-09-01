В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
48 минут назад

На торжественную линейку в школу прилетел вертолет с эскимо. Видео

Денис Фьючин

В самой высокогорной школе в Краснодарском крае в честь Дня знаний детей угостили эскимо. Мороженное в учебное заведение доставил вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи No1», опубликовавший видео с торжественного мероприятия.

Сегодня в поселке Красная Поляна открылась школа, за парты в которой сели 470 детей. Классы общеобразовательного учреждения оборудовали по последнему слову техники, уточняет источник. Во время праздничной линейки в школу прилетел вертолет, который доставил ребятам 500 эскимо.

В этом году в российских школах приступят к обучению примерно 17,5 миллионов учеников, 7 миллионов из них - первоклассники. По данным столичного департамента образования и науки, в Москве в первые классы отправились 119 тысяч детей.

Общество,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители