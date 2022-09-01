"Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего, мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее. Но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому [это] очередное нелепое решение из серии вот такого продолжающегося абсурда", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о влиянии данного решения на россиян.