Решение Евросоюза полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией является нелепым, из серии продолжающегося абсурда. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего, мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее. Но, конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Поэтому [это] очередное нелепое решение из серии вот такого продолжающегося абсурда", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о влиянии данного решения на россиян.
Кроме того, Пескова спросили, может ли РФ "ввести какие-то сложности" для приезда иностранцев, или Москва не хочет идти по этому пути.
"Москва идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам", - ответил пресс-секретарь президента.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.