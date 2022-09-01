Президент России Владимир Путин в четверг простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим 30 августа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу", - сказал Песков.
Он отметил, что рабочий график главы государства "к сожалению, не позволил" ему принять участие в общей церемонии прощания, запланированной на 3 сентября.
"Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", - заключил пресс-секретарь.