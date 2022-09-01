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1 час назад

Путин простился в ЦКБ с Михаилом Горбачевым

ТАСС

Президент России Владимир Путин в четверг простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим 30 августа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу", - сказал Песков.

Он отметил, что рабочий график главы государства "к сожалению, не позволил" ему принять участие в общей церемонии прощания, запланированной на 3 сентября.

Песков раскрыл подробности прощания с Горбачевым

"Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", - заключил пресс-секретарь.

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