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2 часа назад

Москвич выставил на продажу "счастливую" купюру за 7,7 млн рублей

Москва24иещё 2

Житель Москвы решил выставить на популярной интернет-платформе на продажу купюру номиналом в пять тысяч рублей за 7 777 777 рублей.

Москвич выставил на продажу "счастливую" купюру за 7,7 млн рублей
Фото: скриншот с сайта объявленийскриншот с сайта объявлений

"Продаю счастливую купюру! Уникальная, одна в своем роде. Пишите свои предложения. Желаю всем счастья и здоровья! Купюру отдаю только в счастливые руки", – следует из объявления.

Счастливой автор назвал купюру с номерным знаком 7777777.

Ранее сообщалось, что россиянин разместил объявление о продаже банок с запахами Родины для уехавших соотечественников. За один рубль предлагалось приобрести аромат русской земли, берез и борща.

Основной целью задумки россиянин назвал желание, чтобы покинувшие страну переосмыслили свое поведение и возвращались обратно.

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