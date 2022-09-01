Москвич выставил на продажу "счастливую" купюру за 7,7 млн рублей

Житель Москвы решил выставить на популярной интернет-платформе на продажу купюру номиналом в пять тысяч рублей за 7 777 777 рублей.

Фото: скриншот с сайта объявлений скриншот с сайта объявлений

"Продаю счастливую купюру! Уникальная, одна в своем роде. Пишите свои предложения. Желаю всем счастья и здоровья! Купюру отдаю только в счастливые руки", – следует из объявления.

Счастливой автор назвал купюру с номерным знаком 7777777.

Ранее сообщалось, что россиянин разместил объявление о продаже банок с запахами Родины для уехавших соотечественников. За один рубль предлагалось приобрести аромат русской земли, берез и борща.