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29 минут назад

Выброшенную на берег синюю медузу сняли на видео в Крыму

Денис Фьючин

В Крыму у берега обнаружили синюю медузу. Необычное живое существо заметили отдыхающие на пляже в Керчи и сняли на видео. Запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах запечатлена, похожая на корнерот, медуза с неестественным для него ярко-синим окрасом.

«Это монстр какой-то, кракен», – произносит за кадром автор ролика.

Ученый из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов предположил, что люди заметили представителя кубомедуз, которую могли занести в Черное море из Атлантики. Этот вид медуз относится к классу стрекающих, при соприкосновении с таким существом человек может получить сильный ожог.

Ранее было опубликовано видео с парящими в море медузами.

Общество,Наука,Видео,Сергей Иванов,
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