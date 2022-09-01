В Крыму у берега обнаружили синюю медузу. Необычное живое существо заметили отдыхающие на пляже в Керчи и сняли на видео. Запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.
На кадрах запечатлена, похожая на корнерот, медуза с неестественным для него ярко-синим окрасом.
«Это монстр какой-то, кракен», – произносит за кадром автор ролика.
Ученый из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов предположил, что люди заметили представителя кубомедуз, которую могли занести в Черное море из Атлантики. Этот вид медуз относится к классу стрекающих, при соприкосновении с таким существом человек может получить сильный ожог.
Ранее было опубликовано видео с парящими в море медузами.