Собчак показала очень личную фотографию с Горбачевым

Журналистка Ксения Собчак показала совместное фото с последним главой СССР Михаилом Горбачевым. Фотография опубликована в ее Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

На фото Собчак и Горбачев сидят рядом в зрительном зале.

«Какой прекрасный и интимный кадр. Если не ошибаюсь, это Михаил Сергеевич пришел на премьеру моего фильма «Дело Собчака»», - написала журналистка.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой.

Телеграм-канал «СОБЧАК»

Собчак ранее заявила, что Горбачеву удалось создать «новое мышление». По ее мнению, он первым в мире заявил, что «пора перестать бряцать оружием, сосредоточиться на экологических и гуманитарных проблемах».