Собчак показала очень личную фотографию с Горбачевым

Журналистка Ксения Собчак показала совместное фото с последним главой СССР Михаилом Горбачевым. Фотография опубликована в ее Telegram-канале.
На фото Собчак и Горбачев сидят рядом в зрительном зале.
«Какой прекрасный и интимный кадр. Если не ошибаюсь, это Михаил Сергеевич пришел на премьеру моего фильма «Дело Собчака»», - написала журналистка.
Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой.
Собчак ранее заявила, что Горбачеву удалось создать «новое мышление». По ее мнению, он первым в мире заявил, что «пора перестать бряцать оружием, сосредоточиться на экологических и гуманитарных проблемах».
Журналистка подчеркнула, что Горбачев хотел завершить раскол между государством и обществом. При нем государство впервые пошло на встречу гражданскому обществу и заговорило с людьми «на языке равных партнеров».