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41 минуту назад

Собчак показала «интимный» кадр с Горбачевым

Мария Иванова

Журналистка Ксения Собчак показала совместное фото с последним главой СССР Михаилом Горбачевым. Фотография опубликована в ее Telegram-канале.

Собчак показала очень личную фотографию с Горбачевым
Фото: ТАССТАСС

На фото Собчак и Горбачев сидят рядом в зрительном зале.

«Какой прекрасный и интимный кадр. Если не ошибаюсь, это Михаил Сергеевич пришел на премьеру моего фильма «Дело Собчака»», - написала журналистка.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни. Политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой.

Телеграм-канал «СОБЧАК»

Собчак ранее заявила, что Горбачеву удалось создать «новое мышление». По ее мнению, он первым в мире заявил, что «пора перестать бряцать оружием, сосредоточиться на экологических и гуманитарных проблемах».

Журналистка подчеркнула, что Горбачев хотел завершить раскол между государством и обществом. При нем государство впервые пошло на встречу гражданскому обществу и заговорило с людьми «на языке равных партнеров».

Общество,Ксения Собчак,Михаил Горбачев,
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