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«Крым надежно защищен»: Аксенов обратился к туристам

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове не потребуется запрещать въезд или досрочно завершать туристический сезон: Крым, по его словам, надежно защищен. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Аксенов подчеркнул, что все туристические объекты Крыма работают в штатном режиме. Он пригласил туристов лично в этом убедиться и отметил, что осенью полуостров особенно красив. Глава Крыма добавил, что «желтый» уровень террористической угрозы действует в некоторых городах и районах Крыма, а также на важных объектах инфраструктуры, и носит профилактический характер.

Три тысячи брендов заморозили бизнес в России

Роструд подсчитал, что марте-июле в России приостановили работу три тысячи иностранных организаций, 527 компаний были ликвидированы. Как пишут «Известия», численность оказавшихся в простое сотрудников иностранных компаний выросла с 39 тысяч человек 1 марта до 125,5 тысячи к началу июля.

Газета отмечает, что после решения IKEA заморозить свой российский бизнес профсоюз «Торговое единство» обратился в Госдуму. По оценке профсоюза, работу рискуют потерять около 20 тысяч человек. При этом, по данным Минпромторга, уволенные сотрудники получат семь окладов.

Венгрия «подобрала ключ» к России

Несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток-1», «Газпром» поставит Венгрии в сентябре и октябре дополнительные 353,8 миллиона кубометров газа - поставки пройдут через «Турецкий поток». Как заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты, это позволит Будапешту полностью закрыть потребности на зиму.

Сейчас подземные хранилища Венгрии заполнены газом на 63,2 процента. Эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов отметил, что в случае перебоев в поставках зимой Венгрия сможет помочь соседям - Словакии и Австрии - и хорошо на этом заработать.

Инвесторов предупредили о дефолтах

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», спрогнозировали рост количества дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Как отмечает газета, сигналом стала ситуация с оператором по переработке пластика «Эбис», который в конце августа не выплатил купоны по двум выпускам облигаций на 5,2 миллиона и 18,1 миллиона рублей.

Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров заявил, что одной из причиной дефолтов могут стать трудности с кредитованием в банках, а также проблемы компаний со сбытом или поставками. По его оценке, дефолт грозит примерно 20 процентам рынка ВДО. Это риск для инвестиций физических лиц - их в этом сегменте больше 90 процентов.

В России вступили в силу упрощенные правила техосмотра

С 1 сентября в России начали действовать упрощенные правила техосмотра (ТО), напомнил «Коммерсант». По обновленным правилам, во время ТО больше не будут проверят аптечку (но она остается обязательной и ее может проверить ГИБДД), подтеки масла из двигателя, работу стеклоомывателя, повреждения тормозных трубок и уровень шума глушителя.