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1 час назад

Роспотребнадзор опроверг данные о новом ограничении на смартфоны в школах

Мослента

Данные о новом ограничении на смартфоны в школах опроверг Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. В ведомстве объяснили, что санитарно-эпидемиологическая норма, огранивающая использования мобильных телефонов в учебных целях, действует с 2021 года. Ограничения неприменимы к некоторым категориям школьников.

Роспотребнадзор опроверг данные о новом ограничении на смартфоны в школах
Фото: Игорь Подгорный / РИА НовостиИгорь Подгорный / РИА Новости

«Применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается», — разъяснило ведомство.

При этом Роспотребнадзор напомнил, что гаджеты с маленьким экраном повышают нагрузку на органы зрения. Кроме того, их использование может привести к ухудшению осанки.

Ранее о запрете на использование телефонов в школах сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

«Что касается уроков, то, в соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается, чтобы они не отвлекали школьников от занятий», — заявил он.

Общество,Сергей Кравцов,Роспотребнадзор,
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