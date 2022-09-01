Извержение вулкана во время школьной линейки показали на видео

Во время школьной линейки в Северо-Курильске произошло извержение вулкана. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий, запись опубликована в Telegram-канале IZ.RU. На ней видно, что гора выбрасывает облако пепла.