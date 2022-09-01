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1 час назад

Извержение вулкана во время школьной линейки показали на видео

Денис Фьючин

Во время школьной линейки в Северо-Курильске произошло извержение вулкана. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий, запись опубликована в Telegram-канале IZ.RU. На ней видно, что гора выбрасывает облако пепла.

«Вулкан Эбеко "проснулся" несколько дней назад и начал выделять газы. Но сегодня он, похоже, присоединяется к празднованию и показал это жестом извержения», – отмечается в сообщении.

Огнедышащий исполин расположен в 6 километрах от Северо-Курильска. Его высота составляет 1156 метров. В конце августа Эбеко выбросил столб пепла.

Общество,Погода,Видео,
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