Извержение вулкана во время школьной линейки показали на видео

Во время школьной линейки в Северо-Курильске произошло извержение вулкана. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий, запись опубликована в Telegram-канале IZ.RU. На ней видно, что гора выбрасывает облако пепла.
«Вулкан Эбеко "проснулся" несколько дней назад и начал выделять газы. Но сегодня он, похоже, присоединяется к празднованию и показал это жестом извержения», – отмечается в сообщении.
Огнедышащий исполин расположен в 6 километрах от Северо-Курильска. Его высота составляет 1156 метров. В конце августа Эбеко выбросил столб пепла.