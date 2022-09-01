Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Представлена подборка важных законов и правил, которые начнут свое действие в России с 1 сентября.

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Так, в российских школах в начале учебной недели будут исполнять гимн страны, и поднимать государственный флаг, сообщает ТАСС. Также на уроках в начальных классах будет усилено историческое просвещение. Другое нововведение — теперь школьники будут знакомиться с элементами финансовой грамотности при изучении математики и окружающего мира.

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С 1 сентября стартует проект «Профессионалитет» для сокращения сроков обучения в колледжах. Детям-инвалидам, которые учатся в школах и организациях среднего профессионального образования, но не посещают их, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание, тогда как ранее, в зависимости от региона, они не получали ничего, либо им выдавали денежные средства или сухие пайки.

В России вступает в силу закон о бесплатном втором профобразовании для людей с инвалидностью I, II или III группы. Они после получения среднего профессионального или высшего образования смогут бесплатно получить второе образование по другой профессии, специальности или направлению подготовки.

С 1 сентября работодатели и работники смогут обмениваться документами с помощью портала «Госуслуги». В личном кабинете можно подписывать электронной подписью и отправлять работодателю кадровые документы.

Российским компаниям запретят отказывать в услугах гражданам, которые не захотят предоставлять персональные данные, в случае если это не предписано законом. Мера затронет онлайн-магазины, которые, как правило, запрашивают у покупателей персональные данные, тогда как это необязательное требование. Также запрещается обработка биометрических данных россиян, не достигших совершеннолетия. В случае утечки операторы обработки персональных данных отныне должен в течение 24 часов проинформировать об этом власти.

С 1 сентября в России на отдельные виды технически сложных товаров, в том числе на смартфоны, будет предустанавливаться отечественный магазин мобильных приложений. Обеспечивать его создание и функционирование будет VK. Нововведение затронет устройства на операционной системе Android.

С сентября российские банки обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета и вклады, и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте финансового учреждения.

В сентябре члены экипажа самолета и сотрудники службы авиационной безопасности станут применять спецсредства в отношении авиадебоширов. Нарушителей можно будет зафиксировать пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями в случае хулиганства, агрессивного поведения, а также за оскорбления.

В России вступает в силу закон, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Документ за подписью главы государства предусматривает создание федерального регистра доноров, донорских органов и их реципиентов.

С 1 сентября будет запрещено делить имущество на микродоли. Заключенные с нарушением этого правила сделки будут признаваться ничтожными.