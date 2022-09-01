Появились подробности о последних днях жизни Горбачева

Дочь генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михалиа Горбачева Ирина провела с ним последние дни его жизни в больнице. Такие подробности рассказал личный переводчик советского лидера Павел Палажченко, передает РИА Новости.

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«Она [дочь Горбачева Ирина] была все последние дни. Лечащие врачи сообщили, что вот такая ситуация. Они ей дали эту информацию», — сказал переводчик.

По его словам, дочь политика Ирина Вирганская прилетела из Германии для встречи с отцом. Она и врачи знали об ухудшении состояния экс-президента СССР.

Палажченко также рассказал, что в последние восемь-десять лет у политика были серьезные проблемы со здоровьем, подчеркнув, что серьезным ударом по здоровью Горбачева стал уход из жизни его супруги Раисы.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.