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4 минуты назад

Появились подробности о последних днях жизни Горбачева

Lenta.ruиещё 2

Дочь генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михалиа Горбачева Ирина провела с ним последние дни его жизни в больнице. Такие подробности рассказал личный переводчик советского лидера Павел Палажченко, передает РИА Новости.

Появились подробности о последних днях жизни Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она [дочь Горбачева Ирина] была все последние дни. Лечащие врачи сообщили, что вот такая ситуация. Они ей дали эту информацию», — сказал переводчик.

По его словам, дочь политика Ирина Вирганская прилетела из Германии для встречи с отцом. Она и врачи знали об ухудшении состояния экс-президента СССР.

Палажченко также рассказал, что в последние восемь-десять лет у политика были серьезные проблемы со здоровьем, подчеркнув, что серьезным ударом по здоровью Горбачева стал уход из жизни его супруги Раисы.

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Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

Как сообщил журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), прощание с Горбачевым пройдет в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве, где традиционно прощаются с ушедшими из жизни государственными и культурными деятелями.

Общество,Ирина Вирганская,Павел Палажченко,Ирина Горбачева,Алексей Венедиктов,Владимир Путин,КПСС,
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