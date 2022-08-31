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5 минут назад

Россиянам посоветовали не прятать наличные на границе с Финляндией

Елена Прошина

Главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен советует россиянам не прятать наличные при пересечении границы. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиянам посоветовали не прятать наличные на границе с Финляндией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, пересекая границу, стоит помнить, что экспорт европейской валюты в Россию запрещен из-за санкций. «Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», – заявил Кескинен. Также отмечается, что финская таможня конфискует евро у возвращающихся домой россиян почти каждый день.

Ранее стало известно о том, что финские таможенники изымают у россиян евро на границе. В качестве причины называют санкции Евросоюза, которые запрещают ввоз европейской валюты в Россию.

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