Россиянам посоветовали не прятать наличные на границе с Финляндией

По его словам, пересекая границу, стоит помнить, что экспорт европейской валюты в Россию запрещен из-за санкций. «Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», – заявил Кескинен. Также отмечается, что финская таможня конфискует евро у возвращающихся домой россиян почти каждый день.