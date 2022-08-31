Эстония в ближайшее время запретит въезд для россиян

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в ближайшее время власти Эстонии намерены окончательно запретить въезд в республику для граждан России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что запрет не коснётся дипломатических служащих, а также россиян, которые направляются в Эстонию в связи с гуманитарными, семейными или медицинскими причинами.
«Я был бы очень рад <...> [принятию] решения в ближайшие дни, ближайшие недели, когда мы в полном соответствии с шенгенскими визовыми правилами запретим въезд на наши национальные территории людям из Российской Федерации, не придавая значения, есть ли у них шенгенская виза, выданная Эстонией, или шенгенская виза, выданная другой страной Шенгенского соглашения», – заявил Урмас Рейнсалу.
Ранее власти Финляндии сообщили, что МИД страны собирается разработать новый вид виз для россиян.