Эстония в ближайшее время запретит въезд для россиян

«Я был бы очень рад <...> [принятию] решения в ближайшие дни, ближайшие недели, когда мы в полном соответствии с шенгенскими визовыми правилами запретим въезд на наши национальные территории людям из Российской Федерации, не придавая значения, есть ли у них шенгенская виза, выданная Эстонией, или шенгенская виза, выданная другой страной Шенгенского соглашения», – заявил Урмас Рейнсалу.