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27 минут назад

Эстония в ближайшее время запретит въезд для россиян

Елена Прошина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в ближайшее время власти Эстонии намерены окончательно запретить въезд в республику для граждан России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эстония в ближайшее время запретит въезд для россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что запрет не коснётся дипломатических служащих, а также россиян, которые направляются в Эстонию в связи с гуманитарными, семейными или медицинскими причинами.

«Я был бы очень рад <...> [принятию] решения в ближайшие дни, ближайшие недели, когда мы в полном соответствии с шенгенскими визовыми правилами запретим въезд на наши национальные территории людям из Российской Федерации, не придавая значения, есть ли у них шенгенская виза, выданная Эстонией, или шенгенская виза, выданная другой страной Шенгенского соглашения», – заявил Урмас Рейнсалу.

Ранее власти Финляндии сообщили, что МИД страны собирается разработать новый вид виз для россиян.

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