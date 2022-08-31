В Финляндии россиян предостерегли от попыток спрятать наличные на границе

Главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен предостерег россиян от попыток спрятать наличные на границе в беседе с изданием Yle.

Как отмечает издание, финская таможня конфискует евро у туристов из России, возвращающихся домой, почти каждый день, однако точной статистики по этим показателям нет. Кескинен напомнил, что экспорт европейской валюты в Россию запрещен из-за санкций.

«Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», — пояснил он.