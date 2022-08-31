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54 минуты назад

Роскомнадзор заблокировал сайт для проверки качества воздуха

Елена Прошина

Роскомнадзор заблокировал сайт для мониторинга качества воздуха aqicn.org. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Роскомнадзор заблокировал сайт для проверки качества воздуха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Портал aqicn.org позволял пользователям проверять качество воздуха во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и Магнитогорск. На данный момент сайт недоступен, причины блокировки не уточняются.

Ранее юристы раскритиковали новые требования Роскомнадзора к российскому бизнесу. Согласно им, с 1 сентября работодатели из России должны будут передавать информацию о сборе персональных данных в Роскомнадзор. При этом теперь компании обязаны отчитываться о возможном сборе информации как о сотрудниках, так и о клиентах.

Общество,Роскомнадзор,
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