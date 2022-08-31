Роскомнадзор заблокировал сайт для проверки качества воздуха

Ранее юристы раскритиковали новые требования Роскомнадзора к российскому бизнесу. Согласно им, с 1 сентября работодатели из России должны будут передавать информацию о сборе персональных данных в Роскомнадзор. При этом теперь компании обязаны отчитываться о возможном сборе информации как о сотрудниках, так и о клиентах.