В Крыму запретили фейерверки и беспилотники

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к гостям и жителям Крыма с просьбой подождать до окончания спецоперации и не использовать пиротехнику. Об этом сообщает его телеграм-канал.
«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников»,– отметил Сергей Аксенов.
В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения. Документ опубликован на портале правительства республики.
Сроки окончания спецоперации не называются.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Аксенов прокомментировал заявления Киева об эвакуации крымчан.